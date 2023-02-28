Уряд Японії ухвалив рішення про посилення санкцій щодо Росії у зв'язку зі збройною агресією в Україні, до розширених санкційних списків, які публікують на сайті японського МЗС у вівторок, увійшли 94 організації та 48 фізичних осіб.

Так, серед персоналій, яких торкнеться заморожування активів, - заступник міністра оборони РФ, начальник головного військово-політичного управління ЗС РФ Віктор Горемикін, президент концерну "Калашников" Алан Лушников, начальник Управління президента РФ із забезпечення діяльності Держради Олександр Харичев, його заступник Борис Рапопорт. Під санкції потрапили також представники так званих адміністрацій Херсонської області, і т.зв. "ЛНР і ДНР".

Санкції запроваджуються щодо "Росбанка" і ПВК "Вагнер".

До списку з 73 організацій, активи яких буде заморожено, увійшли ВАТ "Радіоавіоніка", НВО "Квант", судноремонтні та авіаремонтні заводи, включно з центром "Зірочка", пише "Інтерфакс-Україна".

Окремим списком позначено 21 організацію, щодо яких запроваджуються експортні обмеження, серед них холдинг "Роселектроніка", Федеральний центр подвійних технологій "Союз", компанія "Міландр", Інститут фізики напівпровідників ім. А. В. Ржанова СВ РАН, Федеральне агентство з технічного регулювання і метрології (Росстандарт).