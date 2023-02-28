також у роздiлiПолiтика
Буданов не бачить ознак постачання китайської зброї до Росії 9
США ніколи не визнають спробу анексії Криму 15
Зеленський підписав нові санкції проти росіян 13
Кабмін скоротив перелік держзакупівель без тендера 11
Байден поки не бачить постачання Китаєм зброї Росії 18
«Це мій обов’язок. Подякуйте Королівській родині» – Николай Тищенко прокомментировал блогеру голосование королевства Таиланда в ООН 35
СБУ переграє росіян у контррозвідувальній грі, агентів затримують щодня, - експерт 19
Борис Джонсон має намір висуватись на пост генсека НАТО 18
Китай планує виробляти спільно з Росією ударні безпілотники 21
США найближчими місяцями надасть Україні ще $10 млрд допомоги 14
Зеленський подякував ООН за підтримку резолюції на підтримку України 23
Британія збільшує виробництво зброї для України 18
Данілов: Поступки Росії призведуть до нової війни 26
ЄС не зміг ухвалити десятий пакет санкцій проти Росії 25
Раді пропонують визначити мінімальний термін підготовки мобілізованих 57
Байден впевнений, що вирішить ситуацію з виходом Росії з ДСНО 25
Україну може відвідати прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 15
Для білоруських вантажівок закрили останній пункт пропуску в Польщі 21

Уряд Японії ухвалив рішення про посилення санкцій щодо Росії у зв'язку зі збройною агресією в Україні, до розширених санкційних списків, які публікують на сайті японського МЗС у вівторок, увійшли 94 організації та 48 фізичних осіб.

Так, серед персоналій, яких торкнеться заморожування активів, - заступник міністра оборони РФ, начальник головного військово-політичного управління ЗС РФ Віктор Горемикін, президент концерну "Калашников" Алан Лушников, начальник Управління президента РФ із забезпечення діяльності Держради Олександр Харичев, його заступник Борис Рапопорт. Під санкції потрапили також представники так званих адміністрацій Херсонської області, і т.зв. "ЛНР і ДНР".

Санкції запроваджуються щодо "Росбанка" і ПВК "Вагнер".

До списку з 73 організацій, активи яких буде заморожено, увійшли ВАТ "Радіоавіоніка", НВО "Квант", судноремонтні та авіаремонтні заводи, включно з центром "Зірочка", пише "Інтерфакс-Україна".

Окремим списком позначено 21 організацію, щодо яких запроваджуються експортні обмеження, серед них холдинг "Роселектроніка", Федеральний центр подвійних технологій "Союз", компанія "Міландр", Інститут фізики напівпровідників ім. А. В. Ржанова СВ РАН, Федеральне агентство з технічного регулювання і метрології (Росстандарт).
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

12