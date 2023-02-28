За добу українські військові знищили близько 550 одиниць особового складу армії агресора, 3 танки, 9 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. "Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.23 орієнтовно склали особового складу - близько 149240 (+550) осіб ліквідовано, танків - 3388 (+3) од, бойових броньованих машин ‒ 6630 (+9) од, артилерійських систем – 2383 (+3) од, РСЗВ – 478 (+3) од, засоби ППО – 247 (+0) од, літаків – 300 (+0) од, гелікоптерів – 288 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3), крилаті ракети – 873 (+0), кораблі /катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4) од., спеціальна техніка – 230 (+0)", - сказано у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

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