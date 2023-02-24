Екс-прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що має намір висуватися на пост генсека НАТО.

Про це він заявив в інтерв'ю під час телемарафону.

Журналісти спитали Джонсона, коли він збирається очолити НАТО.

"НАТО коли? А чудова думка, дуже вдала. Я хочу сказати, що я маю всім оголосити, що є такий задум, і нехай ніхто не забуде такого кандидата. Думаю, цього разу мені поталанить", — відповів Борис Джонсон.

Також він додав, що незалежно від посади, яку він обійматиме, він буде підтримувати Україну.

Він додав, що Україна має приєднатися до НАТО.

"І ми бачимо зрозуміло, що членство України — це перспектива. Це має статися, це очевидно. Путін розвінчав усі аргументи проти вступу України до НАТО. Тепер їх немає", — заявив Джонсон.