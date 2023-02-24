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Росія веде переговори з Китаєм про постачання окупантам ударних дронів-камікадзе ZT-180, повідомляє Spiegel.

Видання зазначає, що виробник цих БПЛА Bingo вже погодився виготовити і випробувати 100 прототипів ZT-180 перед передачею безпілотників Росії до квітня 2023 року.

Військові експерти вважають, що ZT-180 здатний нести боєголовку масою від 35 до 50 кг. Конструкція цих БПЛА може бути аналогічна конструкції іранських Shahed-136.

Крім того, Bingo планує постачати компоненти і технології в Росію, щоб країна могла самостійно виробляти близько 100 дронів на місяць.

Видання також зазначає, посилаючись на отриману інформацію, що у 2022 році Китай вже мав намір надати російським військовим суттєвішу підтримку, ніж було відомо громадськості раніше. Компанії, підконтрольні Народно-визвольній армії Китаю, планували постачати запасні частини для російських винищувачів Су-27 та інших моделей.

Китаєм вже були розроблені плани щодо підробки товаросупровідних документів, щоб частини для військових літаків постачалися як запасні частини для цивільної авіації.
ForUm

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