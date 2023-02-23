також у роздiлiЕкономіка
ООН: Війна знищила 35% української економіки 31
Прем'єр-міністр Швеції пропонує використати заморожені російські активи для відновлення України 54
Более двух миллиардов гривень подсанкционной Royal Pay Europe заблокированы Госфинмониторингом 84
МВФ видав прогноз інфляції в Україні 61
Європа затвердила пакет допомоги для України на 18 млрд євро 39
Нардепи хочуть перевірити діяльність Бюро економічної безпеки України 56
Через війну 5 мільйонів українців лишились без роботи 37
Експерт спрогнозував курс долара на тиждень 49
Європарламент спростив автоперевезення між Україною та ЄС 51
Європейський Союз представить новий механізм надання Україні фіндопомоги 62
НБУ разробив альтернативний сценарій макропрогнозу на випадок затягування війни 55
"Нафтогаз" не відмовиться від позову проти "Газпрому" через погрози припинити транзит 87
У світі назріває дефіцит зерна 75
Ціна на газ на біржі в Європі почала стрімко падати 85
Європарламент схвалив надання Україні 8 млрд євро 41
Американці не виключають стрибка цін на нафту взимку 53
Фахівец Ігор Купранець розповів, які зміни потрібні для повоєнного відновлення агрогалузі 58
Ціна на газ в Європі знову почала зростати 63

Підприємство «Цукрогідромаш» (Кіровоградська область), що входить до складу української багатопрофільної промислово-інвестиційної групи Аурум та працює на ринку промислового насособудівництва, закінчило 2022 рік зі збитками, проте сплатило податки до державного та місцевого бюджетів у повному обсязі: «Незважаючи на труднощі, завод продовжує працювати. Цей рік «Цукрогідромаш» закінчив зі збитками у близько 9 млн грн, проте завод сплатив у повному обсязі 6,3 млн грн податків, – поділився генеральний директор Аурум Груп Андрій Жарій, – Наша компанія націлена на збереження виробничого потенціалу підприємства та робочих місць, в тому числі заради відновлення нормального функціонування об’єктів інфраструктури, що постраждали від ракетних атак в регіоні та економіки країни в цілому».

Андрій Жарій також розповів про те, як співробітники заводу займалися корпоративним волонтерством та з перших днів війни допомагали біженцям, які рухалися на Західну Україну: «Ми сприяли створенню гуманітарного коридору для переселенців, люди могли зупинитися у стінах заводу, прийняти душ та переночувати, забезпечували усіх харчуванням та медикаментами. Наші співробітники діяли дуже згуртовано. Фактично всі співробітники ще й приймали переселенців, по 2-3 людини, у себе вдома».

Підприємство «Цукрогідромаш» є машинобудівним підприємством із повним виробничим циклом з оснащення та виробництва комплектуючих деталей до насосного обладнання та залізничних механізмів. Кількість співробітників – близько 80 чоловік.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

12
Теги