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Британія збільшує виробництво зброї на своїх підприємствах, аби поповнити власні запаси та продовжити підтримувати Україну.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це з посиланням на слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса пише Reuters.

“Британія розпочала “розігрівати” свої виробничі лінії для заміни озброєння, надісланого до України, та збільшує виробництво артилерійських снарядів, аби допомогти Києву відтіснити російські сили”, - йдеться у матеріалі.

За словами Воллеса, Британія добре підготовлена до подальшої допомоги Україні, однак мусить підтримувати виробництво зброї.

“Ми уклали контракти... Ми вже почали отримувати деякі поставки для поповнення наших власних складів та дещо - для України”, - відповів міністр на запитання про те, чи має Британія промислову спроможність й надалі передавати Україні зброю, зокрема артилерійські снаряди.

Міністр закликав й інші держави “стимулювати ланцюжки постачання”.

“Безперечно, частиною зусиль цього року є витривалість: як ми, міжнародна спільнота можемо стимулювати власні ланцюжки постачання для свого обладнання. Поки це було складно”, - зауважив він.
ForUm

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