Секретар Ради безпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив, що у російської армії немає ніяких успіхів з початку їхнього так званого "великого наступу" на сході України.

Як заявив Данілов в ефірі телемарафону, "великий" наступ РФ "згасає": "Великий наступ, як вони планували, триває вже 8-10 день. Ніяких успіхів у них немає".

Секретар РНБО нагадав, що зараз ворог наступає на п'яти напрямках. Але наші захисники мужньо боронять нашу країну, запевнив Данілов.

"Так, складно. Сьогодні на засіданні Ставки Головнокомандувача ми це питання проговорювали. Ми його проговорюємо щонайменше двічі-тричі на тиждень. Через ці "події 24 лютого" президент щодня збирає Ставку. Відсіч буде обов'язково надана цьому агресору. Шансів перемогти у них нуль", - сказав Данілов.