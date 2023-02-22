Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту вжити заходів для упередження і протидії ядерному шантажу Російської Федерації.

Рішення РФ про зупинення своєї участі в Договорі з США про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, оголошене сьогодні, є черговим провокаційним кроком з боку держави-агресорки.

Як зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі для ЗМІ, РФ продовжує свідому руйнацію існуючої архітектури ядерного роззброєння і нерозповсюдження.

"Підриваючи один із найважливіших міжнародних договорів в сфері контролю за ядерною зброєю, Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству, підтверджує свою злочинну природу та подальші агресивні наміри щодо знищення міжнародного миру і безпеки", - наголосив Ніколенко.

Речник зазначив, що риторика Москви щодо можливості застосування ядерної зброї є неприйнятною і ставить під загрозу безпеку всього світу.

"Закликаємо міжнародну спільноту надати рішучу відповідь на агресивну поведінку Росії, вжити термінових спільних заходів з метою упередження і протидії будь-яким формам ядерного шантажу з боку держави-терористки", - додав Ніколенко.