Король Сполученого Королівства та королівств Співдружності Чарльз III у понеділок спостерігав за ходом військової підготовки українських військовослужбовців, що відбувається у південно-західній Англії, повідомляє британське видання Express.

"Курс для українських військовослужбовців триває 35 днів… Українські солдати вивчають медичний догляд, поводження зі зброєю, базові бойові навички та влучність стрільби. Більшість новобранців, які беруть участь у курсах, практично не мають військового досвіду, тому набуття цих навичок особливо важливе для них. Водночас деякі слухачі курсу вже здобули безпосередній досвід на передовій. Вік і підготовка учасників курсу різні", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, король також мав нагоду поговорити з деякими українськими солдатами, які брали участь у базовій підготовці.

Протягом усього візиту короля супроводжував начальник Генерального штабу Патрік Сандерс, також він зустрівся з деякими військовими з інших країн, які спільно з Великою Британією проводять навчання українських військ.

Express повідомляє, що за останні шість місяців 10 тис. українських солдатів було приведено в бойову готовність у Сполученому Королівстві.

Раніше в лютому прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосив, що Велика Британія продовжить підтримувати набір українських солдатів. Навчання буде розширено на пілотів винищувачів, що дасть змогу українцям літати на сучасних винищувачах стандарту НАТО, йдеться в повідомленні.