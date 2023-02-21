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Президент України Володимир Зеленський заявив, що побачив під час зустрічі із президентом США Джо Байденом його рішучість зробити все для "нашої спільної перемоги" у війні з Росією.

"Саме зараз і саме в Україні вирішується доля світового порядку, який заснований на правилах, на людяності, на передбачуваності. І сьогодні ми з Президентом Байденом говорили, зокрема, про те, як уже цього року зробити все для нашої спільної перемоги у війні, що була розпочата Росією", - сказав він у відеозверненні у понеділок увечері.

"Конкретні кроки для цього відомі. Наші оборонні потреби для цього відомі. Які активні дії для цього потрібні – дії передусім наших воїнів на фронті – теж добре відомо нашим партнерам. Потрібна лише рішучість. Сьогодні я побачив таку рішучість Президента Байдена та Сполучених Штатів Америки", - заявив Зеленський.

Він подякував Байдену "за цей його візит і за переговори – справді корисні".

"Дякую також від імені всіх українців усім американцям – звичайним людям і лідерам громад, спільнот, членам Конгресу від обох партій і всім членам команди Президента Байдена – за те, що наші відносини – між Україною й Америкою – досягли історично найзмістовнішого рівня", - сказав також він.

"Нас можна назвати справжніми союзниками, і наше союзництво з Америкою справді зміцнює світ", - зазначив Зеленський.

 
ForUm

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