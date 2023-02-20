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Міжнародне агентство з ядерної енергії зафіксувало в Ірані збагачений уран, близький за концентрацією до збройного. Про це повідомляє Bloomberg.

«МАГАТЕ намагається встановити, яким чином Іран накопичив збагачений до 84% уран. Цей рівень всього на 6% нижчий за необхідний для ядерної зброї», - пише агентство.

Зазначається, що раніше Іран запевняв про налаштування свого обладнання для збагачення урану до 60% рівня.

«Інспекторам належить з'ясувати, чи Іран виготовив цей уран навмисно, чи його висока концентрація була випадковим накопичення в мережі труб, які сполучають сотні центрифуг, використовуваних для відділення ізотопів», – пише Bloomberg.

Водночас вказується, що вже вдруге цього місяця було виявлено підозрілу діяльність зі збагачення.

«Навіть якщо виявлений уран випадково накопичився через складнощі використання послідовних центрифуг, це все одно привертає увагу до небезпек рішення Ірану виробляти високозбагачений уран», – додає Blomberg.

Раніше МАГАТЕ заявило, що Іран продовжує збільшувати свої запаси високозбагаченого урану, що може стати ще одним кроком до створення ядерної зброї.
ForUm

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