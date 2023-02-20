також у роздiлiНадзвичайні події
США дозволили Україні бити по Криму 21
Зеленський повідомив про пріоритет на фронті 13
Верещук закликала цивільних з Бахмуту негально евакуюватись 15
Окупанти обстріляли Харків ракетами С-300 19
За добу ЗСУ здолали 800 окупантів 11
Сьогодні вночі окупанти випустили по Україні 32 ракети 36
За добу ЗСУ знищили майже 700 окупантів 20
ISW не вірить в наступальний потенціал російських мобіків 19
За минулу добу ЗСУ збили два літаки 26
За добу ЗСУ знищили 560 окупантів та три танки 26
За три дні наступу під Вугледаром окупанти втратили 100 одиниць техніки 23
За добу знищено 900 окупантів 16
У Молдові підтвердили проліт російської ракети 15
Над Києвом збили 10 ракет 16
Міністр енергетики повідомив про влучання ракет 56
На Львівщині впала і не вибухнула російська ракета 17
ISW: Для швидкого наступу у Росії не вистачить боєприпасів 22
Кількість жертв землетрусу наближається до 8 тисяч осіб 20

Росія має потужне авіаційне угруповання, але Україна має, чим їх бити.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, перед "сакральними датами", зокрема й перед річницею повномасштабного вторгнення, рівень напруги в інформаційному просторі зростає.

"І вже й поважні видання радять, куди нам контрнаступати, коли захищатися. Я думаю, що наше вище військове керівництво прекрасно знає, що робити у той чи інший момент", - сказав Ігнат.

Він також нагадав, що останні кілька днів однією із популярних тем для обговорення є нібито стягування російської авіації до кордонів, пише "УНІАН".

"Тут нічого не змінилося з початку агресії. Вони як стягнули на перших порах близько 750 літаків, так вони приблизно у такій кількості там й перебувають. Але не на кордонах з Україною, в жодному разі, а на тих 40 летовищах, які використовує окупант для агресії проти України. Це різна відстань, різні аеродроми: і в окупованому Криму, і на окупованій території материкової України, і в Росії та Білорусі", - зазначив речник ПС ЗСУ.

За словами Ігната, знищену українськими військовими авіацію окупанти просто замінюють на інші борти.

"Тому, так, противник має потужне авіаційне угруповання. Але ми маємо, чим їх бити, зокрема й тут - в Україні, і чекаємо на нову підмогу", - додав він.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

7