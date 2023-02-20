Росія має потужне авіаційне угруповання, але Україна має, чим їх бити.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, перед "сакральними датами", зокрема й перед річницею повномасштабного вторгнення, рівень напруги в інформаційному просторі зростає.

"І вже й поважні видання радять, куди нам контрнаступати, коли захищатися. Я думаю, що наше вище військове керівництво прекрасно знає, що робити у той чи інший момент", - сказав Ігнат.

Він також нагадав, що останні кілька днів однією із популярних тем для обговорення є нібито стягування російської авіації до кордонів, пише "УНІАН".

"Тут нічого не змінилося з початку агресії. Вони як стягнули на перших порах близько 750 літаків, так вони приблизно у такій кількості там й перебувають. Але не на кордонах з Україною, в жодному разі, а на тих 40 летовищах, які використовує окупант для агресії проти України. Це різна відстань, різні аеродроми: і в окупованому Криму, і на окупованій території материкової України, і в Росії та Білорусі", - зазначив речник ПС ЗСУ.

За словами Ігната, знищену українськими військовими авіацію окупанти просто замінюють на інші борти.

"Тому, так, противник має потужне авіаційне угруповання. Але ми маємо, чим їх бити, зокрема й тут - в Україні, і чекаємо на нову підмогу", - додав він.