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Кожен санкційний пакет України стає основою роботи щодо санкції з партнерами, сказав у відеозверненні у неділю президент України. Володимир Зеленський.

"Сьогодні є новий санкційний крок нашої держави проти всіх, хто підживлює російську агресію. Підписав указ про запровадження в дію рішення РНБО щодо санкцій проти російських фінансових суб'єктів. Це санкції України. Але кожен такий наш санкційний пакет стає основою роботи щодо санкцій з партнерами", - сказав він.

"Зараз триває підготовка чергового санкційного пакета Євросоюзу – вже десятого. Ми працюємо з партнерами, щоб посилити його. Але водночас ми працюємо і з іншими суб'єктами глобальних відносин", - зазначив Зеленський, наголосивши: "Санкції за терор – це те, у чому зусилля кожної відповідальні держави здатні підштовхувати глобальний процес”.
ForUm

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