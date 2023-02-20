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Китай перетне "червону лінію", якщо ухвалить рішення про надання РФ летальної військової допомоги, заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Ми вітаємо заяву Китаю про те, що він хоче миру, оскільки це те, чого ми завжди прагнемо в таких ситуаціях. Але ми також маємо чітко усвідомлювати: якщо китайці чи хтось інший має намір надати летальну підтримку росіянам у їхньому жорстокому нападі на "Україну, то це неприйнятно. Це було б "червоною лінією"", - сказала Томас-Грінфілд в інтерв'ю CNN.

Томас Грінфілд зазначила, що США розглядають Китай як противника і готові конкурувати з ним і, коли це необхідно, протистояти.

"Це те, що ми робимо і робитимемо, щоб мати гарантію, що наші національні інтереси завжди на першому плані", - додала постпред.

Раніше низка ЗМІ повідомляла, що Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю підтвердив повідомлення про те, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військової допомоги, яка може бути спрямована на підтримку агресії в Україні.
ForUm

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