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США рекомендують Україні не зволікати з контрнаступом для закріплення своїх досягнень на фронті, повідомляє видання Politico.

"Адміністрація Байдена терміново вимагає від адміністрації президента Володимира Зеленського закріпити свої досягнення і, можливо, завдати власного контрудару", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що офіційні особи США вважають, що оборона України ось-ось увійде до критичної фази, коли Росія почне наступ.

"Білий дім також сказав команді Зеленського, за словами кількох офіційних осіб, готуватися до наступу зараз, оскільки зброя та допомога з Вашингтона та Європи течуть вільно, побоюючись, що підтримка з боку європейських сусідів України може бути обмеженою", - повідомляє видання.

Також повідомляється, що Байден вирушає у понеділок, 20 лютого, до Польщі для зустрічі з президентом Анджеєм Дудою та лідерами НАТО. Американський лідер наголосить на необхідності того, щоб Захід дотримувався курсу з Україною.

Разом із тим, незважаючи на успіхи Києва, Росія, як і раніше, контролює майже 20 відсотків території України, і конфлікт уповільнився до жорстокої війни на виснаження.
ForUm

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