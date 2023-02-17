також у роздiлiПолiтика
Ізраїль надасть Україні кредити на проєкти по охороні здоров'я 11
Україна веде переговори з Турцією щодо плавучих електростанцій 17
Нідерланди поставлять Україні боєприпаси для танків 12
Зеленський заявив про підготовку до старту переговорів щодо членства в ЄС 15
На Заході не дуже вірять в успіхи Росії в новому наступі 11
США стурбовані планами Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові 17
Міллі не бачить ознак підготовки нового нападу на Київ 264
Остін розповів, яку зброю дадуть Україні 48
Україну можуть включити до зони євророумінгу 14
Шеф Пентагону закликав дати Україні ще ППО 15
Залужний пояснив, що буде вважати перемогою України 20
Італія підтримує створення трибуналу щодо злочинів Росії 12
Саме та людина, яка має керувати СБУ, – Президент представив главу СБУ 22
В Україні зареєстрована петиція про визнання дня народження Бандери національним святом 13
Зеленський дозволив військовослужбовцю зайняти пост заступника міністра оборони 13
Стало відомо, скільки танків Польща відправить до України 17
Маск планує не допускати ескалації конфлікту в Україні 21
Зеленський провів Ставку: говорили про захист Донбасу 11

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув на користь держави майно російського олігарха Олега Дерипаски.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, передають Українськi Новини.

"Активи наближеного до Володимира Путіна російського олігарха Олега Дерипаски в Україні будуть стягнуті на користь нашої держави. 16 лютого Вищий антикорупційний суд України, задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування до Дерипаски та МК ПАТ "Об’єднана компанія "РУСАЛ" відповідної санкції. Дерипаска став черговим російським олігархом, активи якого працюватимуть на відновлення України", - йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду в дохід держави стягнуто: 100% частки ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" (Сумська область); 100% ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (Миколаївська область); 100% частки ТОВ "Компанія "Алюміній України" (Київ); 100% частки ТОВ "Гуардон України" (Київ); 100% частки ТОВ "Сервісний центр "Металург"; 100% частки ТОВ "ЧАС ІТ"; 99% частки ТОВ "Охорона МГЗ"; 100% частки ТОВ "Центр обліку Миколаїв"; 100% частки Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм" (всі Миколаївська область).Також на користь держави стягнуто 100% частки ТОВ "Запоріжалюмінторг"; 29,54% акцій АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (обидві Запоріжжя); 100% частки ПрАТ "Хустський кар`єр" (Закарпатська область); 100% частки ПрАТ "Жежелівський кар`єр" (Вінницька область), а також більше трьохсот об’єкт рухомого та нерухомого майна.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

10