Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув на користь держави майно російського олігарха Олега Дерипаски.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, передають Українськi Новини.

"Активи наближеного до Володимира Путіна російського олігарха Олега Дерипаски в Україні будуть стягнуті на користь нашої держави. 16 лютого Вищий антикорупційний суд України, задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування до Дерипаски та МК ПАТ "Об’єднана компанія "РУСАЛ" відповідної санкції. Дерипаска став черговим російським олігархом, активи якого працюватимуть на відновлення України", - йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду в дохід держави стягнуто: 100% частки ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" (Сумська область); 100% ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (Миколаївська область); 100% частки ТОВ "Компанія "Алюміній України" (Київ); 100% частки ТОВ "Гуардон України" (Київ); 100% частки ТОВ "Сервісний центр "Металург"; 100% частки ТОВ "ЧАС ІТ"; 99% частки ТОВ "Охорона МГЗ"; 100% частки ТОВ "Центр обліку Миколаїв"; 100% частки Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм" (всі Миколаївська область).Також на користь держави стягнуто 100% частки ТОВ "Запоріжалюмінторг"; 29,54% акцій АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (обидві Запоріжжя); 100% частки ПрАТ "Хустський кар`єр" (Закарпатська область); 100% частки ПрАТ "Жежелівський кар`єр" (Вінницька область), а також більше трьохсот об’єкт рухомого та нерухомого майна.