США вважають Крим територією України, перетворену Росією на величезну військову базу, і не будуть суперечити рішенням Києва атакувати російські військові об’єкти на півострові.
Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-дискусії, організованої Фондом Карнегі.
"Я не оцінюватиму наперед, де українці вирішать воювати або яке рішення приймуть щодо Криму в короткостроковій, середньостроковій чи довгостроковій перспективах, але ми визнаємо Крим – це Україна", - заявила вона.
Нуланд нагадала, що російська окупаційна влада, як тільки захопила Крим, одразу вдалася до масових порушень прав людини, переслідування кримських татар та інших, хто не погоджувався з окупацією. Крім того, РФ перетворила півострів на велику військову базу, яка була використана для масштабного наступу на решту територію України.
Тож, за її словами, військові бази Росії в Криму слід вважати легітимними цілями для ЗСУ.
При цьому, Нуланд зауважила, що Україна не доб’ється безпеки, якщо Крим як мінімум, не буде демілітаризованим.
Крім того, заступниця держсекретаря повідомила, що в Вашингтоні розглядають можливості для поставок в Україну не лише зброї, необхідної зараз на полі бою для перемоги, але й для подальшого стримування РФ після завершення війни.
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