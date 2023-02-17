також у роздiлiНадзвичайні події
Зеленський повідомив про пріоритет на фронті 8
Верещук закликала цивільних з Бахмуту негально евакуюватись 12
Окупанти обстріляли Харків ракетами С-300 10
За добу ЗСУ здолали 800 окупантів 9
Сьогодні вночі окупанти випустили по Україні 32 ракети 19
За добу ЗСУ знищили майже 700 окупантів 14
ISW не вірить в наступальний потенціал російських мобіків 14
За минулу добу ЗСУ збили два літаки 17
За добу ЗСУ знищили 560 окупантів та три танки 24
За три дні наступу під Вугледаром окупанти втратили 100 одиниць техніки 20
За добу знищено 900 окупантів 14
У Молдові підтвердили проліт російської ракети 13
Над Києвом збили 10 ракет 14
Міністр енергетики повідомив про влучання ракет 49
На Львівщині впала і не вибухнула російська ракета 16
ISW: Для швидкого наступу у Росії не вистачить боєприпасів 20
Кількість жертв землетрусу наближається до 8 тисяч осіб 17
Данилов: Україна має, чим бити по території Росії 27

США вважають Крим територією України, перетворену Росією на величезну військову базу, і не будуть суперечити рішенням Києва атакувати російські військові об’єкти на півострові.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-дискусії, організованої Фондом Карнегі.

"Я не оцінюватиму наперед, де українці вирішать воювати або яке рішення приймуть щодо Криму в короткостроковій, середньостроковій чи довгостроковій перспективах, але ми визнаємо Крим – це Україна", - заявила вона. 

Нуланд нагадала, що російська окупаційна влада, як тільки захопила Крим, одразу вдалася до масових порушень прав людини, переслідування кримських татар та інших, хто не погоджувався з окупацією. Крім того, РФ перетворила півострів на велику військову базу, яка була використана для масштабного наступу на решту територію України.

Тож, за її словами, військові бази Росії в Криму слід вважати легітимними цілями для ЗСУ.

При цьому, Нуланд зауважила, що Україна не доб’ється безпеки, якщо Крим як мінімум, не буде демілітаризованим.

Крім того, заступниця держсекретаря повідомила, що в Вашингтоні розглядають можливості для поставок в Україну не лише зброї, необхідної зараз на полі бою для перемоги, але й для подальшого стримування РФ після завершення війни.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

2