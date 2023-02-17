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Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала цивільних осіб у Бахмуті Донецької області негайно евакуюватися з міста, яке обстрілюють російські війська.

"Бахмут. Тільки за сьогодні там загинуло 5 цивільних, 9 поранено. У місті йдуть важкі бої. Ворожа артилерія працює по житлових кварталах. Чесно кажучи, мене дуже дивує, що там досі роблять 6 тисяч цивільних. Саме стільки людей залишаються у місті за останніми даними. Звертаюся до цивільних, які перебувають у Бахмуті: якщо ви адекватні, законослухняні та патріотичні громадяни, ви повинні негайно евакуюватися", - написала Верещук у телеграм-каналі ввечері у четвер.

Міністр зазначила, що коли цивільні залишаються в місті, то, по-перше, наражають на небезпеку себе і своїх близьких, зокрема дітей. По-друге, створюють додаткові проблеми та ризики всім людям, які намагаються їм допомагати, зокрема, військовим, представникам Національної поліції та волонтерам.

"По-третє, ви заважаєте нормально працювати у місті нашим силам оборони та безпеки. Оскільки вони змушені постійно враховувати вашу безпеку. Тому закликаю вас негайно евакуюватися. Як це зробити і куди звертатися, ви добре знаєте", - підсумувала Верещук.

Як повідомлялося, Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом обстрілу в четвер російськими військами Бахмута, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей та поранено дев'ятеро.
ForUm

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