Уряд Нідерландів передасть Україні боєприпаси для основних бойових танків Leopard 2, цю інформацію підтвердила міністр оборони Кайса Оллонгрен De Telegraaf у середу.
"Це суттєвий внесок", - цитує видання слова міністра.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час пресконференції у штаб-квартирі НАТО заявив, що "внесок Нідерландів складається з 20 000 набоїв".
"Через скорочення у Нідерландів більше немає власних танків, але вони хочуть зробити свій внесок іншими способами", - наголошується в повідомленні.
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