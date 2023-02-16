В ніч на 16 лютого Росія випустила 32 крилаті ракети повітряного та морського базування, ППО знищила 14 із них, також було ліквідовано 2 авіаційні ракети Х-59.

Як повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, вночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.

Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.

Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Таким чином силами та засобами Повітряних сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

"На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - повідомили в пресслужбі.