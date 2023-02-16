також у роздiлiНадзвичайні події
За добу ЗСУ знищили майже 700 окупантів 13
ISW не вірить в наступальний потенціал російських мобіків 14
За минулу добу ЗСУ збили два літаки 17
За добу ЗСУ знищили 560 окупантів та три танки 23
За три дні наступу під Вугледаром окупанти втратили 100 одиниць техніки 20
За добу знищено 900 окупантів 14
У Молдові підтвердили проліт російської ракети 12
Над Києвом збили 10 ракет 14
Міністр енергетики повідомив про влучання ракет 46
На Львівщині впала і не вибухнула російська ракета 16
ISW: Для швидкого наступу у Росії не вистачить боєприпасів 20
Кількість жертв землетрусу наближається до 8 тисяч осіб 16
Данилов: Україна має, чим бити по території Росії 27
За добу ЗСУ знищили 870 окупантів 25
В Турції через землетрус загинуло вже щонайменше 284 особи 18
Генштаб повідомив, де найгостріші бойові дії 31
На місці ракетного удару по Краматорську триває розбір завалів 23
Данилов: Росія готується до максимальної ескалації 25

В ніч на 16 лютого Росія випустила 32 крилаті ракети повітряного та морського базування, ППО знищила 14 із них, також було ліквідовано 2 авіаційні ракети Х-59.

Як повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, вночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.

Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.

Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Таким чином силами та засобами Повітряних сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

"На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - повідомили в пресслужбі. 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

13