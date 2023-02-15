Минулої доби вівторка, 14 лютого, ЗСУ ліквідувало 690 одиниць о/с противника, 4 танки, 7 бронемашин, 4 артсистеми, дві одиниці ППО, 7 одиниць автомобільної техніки, автоцистерн ы спецтехніки, повідомили у Генеральному штабі. "Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 139 770 (+690) осіб ліквідовано, танків – 3290 (+4) од., бойових броньованих машин ‒ 6507 (+7) од, артилерійських систем – 2303 (+4) од, РСЗВ – 466 (+0) од., засоби ППО ‒ 236 (+2) од., літаків – 298 (+0) од., гелікоптерів – 286 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+0), крилаті ракети 857 (+0), кораблі /катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5161 (+6) од., спеціальна техніка – 219 (+1)", – сказано у ранковому зведенні на фейсбук-сторінці.

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