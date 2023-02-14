також у роздiлiНадзвичайні події
За минулу добу ЗСУ збили два літаки 10
За добу ЗСУ знищили 560 окупантів та три танки 21
За три дні наступу під Вугледаром окупанти втратили 100 одиниць техніки 14
За добу знищено 900 окупантів 12
У Молдові підтвердили проліт російської ракети 10
Над Києвом збили 10 ракет 11
Міністр енергетики повідомив про влучання ракет 41
На Львівщині впала і не вибухнула російська ракета 14
ISW: Для швидкого наступу у Росії не вистачить боєприпасів 19
Кількість жертв землетрусу наближається до 8 тисяч осіб 13
Данилов: Україна має, чим бити по території Росії 24
За добу ЗСУ знищили 870 окупантів 24
В Турції через землетрус загинуло вже щонайменше 284 особи 17
Генштаб повідомив, де найгостріші бойові дії 30
На місці ракетного удару по Краматорську триває розбір завалів 22
Данилов: Росія готується до максимальної ескалації 24
За добу ЗСУ знищили майже тисячу окупантів 22
РФ перекинула до Білорусі нові підрозділи 33

Використання російськими військами мобілізованих військовослужбовців навряд чи створить достатній наступальний потенціал для широкомасштабного і швидкого механізованого наступу, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Про це йдеться в звіті ISW

В інституті нагадали, що представник українського оперативного командування "Таврійськ" Олексій Дмитрашківський заявив, що російським військовим доведеться втретє доукомплектовувати 155-ту бригаду морської піхоти через втрати під Вугледаром. Він зазначив, що до поразки у Вугледарі 155-та бригада морської піхоти налічувала 5 тис. військовослужбовців.

При цьому ISW наводить слова російського військовослужбовця 155-ї морської піхотної бригади, який брав участь у штурмі Вугледара. Він розповів, що бригада на 80-90% була укомплектована мобілізованими.

"Подальше використання Росією мобілізованих, які не змогли виконати військові завдання, такі як виявлення мінних полів і не мають знань, як діяти, якщо вони на них натрапили, вказує на те, що мобілізовані не мають необхідного бойового досвіду, який потрібен для успішного ведення механізованого наступу. Ці мобілізовані, ймовірно, пройшли обмежену індивідуальну підготовку, їм бракує згуртованості, професійної підготовки та досвіду, необхідних для проведення широкомасштабних наступальних операцій", – йдеться у звіті ISW.

"Росія може перекинути на Вугледарський фронт додаткові мобілізовані підрозділи, здатні вести надійну оборону або наступальні операції на виснаження, але вони навряд чи стануть ефективними механізованими підрозділами, здатними провести успішні наступальні операції за короткий період часу", – додали аналітики інституту.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

8