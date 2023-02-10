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Унаслідок чергової масованої ракетної та дронової атаки на об'єкти енергетики у п'ятницю, 10 лютого, є влучання в об'єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури у шести областях, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Застосовано аварійні відключення у багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях", – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

Водночас міністр зазначив, що завдяки успішній роботі ППО та заздалегідь проведеним технічним заходам вдалося зберегти цілісність енергосистеми України.

"Енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання", – наголосив глава Міненерго.

Як повідомлялося, випущена російськими окупантами ракета потрапила до об'єкту критичної інфраструктури, розташованого на території Хмельницької об'єднаної територіальної громади, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Про можливі перебої з електропостачанням під час атаки повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, до полудня п'ятниці близько 150 тис. абонентів залишаються без електроенергії у Харкові внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по критичній інфраструктурі.

 
ForUm

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