Шведський Ріксдаг у середу підтримав пропозицію уряду країни щодо внесення додаткових поправок до бюджету, які передбачають надання Україні військової допомоги на суму SEK4,3 млрд ($406,7 млн), повідомляє "Європейська правда".

Швеція передасть Україні військове обладнання, без якого шведські Збройні сили зможуть обійтися протягом певного періоду. Йдеться про протитанкову зброю, обладнання для розмінування, легку протитанкову зброю Robot 57 і шведські бойові машини піхоти CV 90.

Законодавчі зміни до бюджету набудуть чинності 13 лютого.

У виданні зазначають, що цей пакет військової допомоги анонсували уряд Швеції ще в середині січня. Це вже десятий пакет військової допомоги, який Швеція надасть Україні. Ця допомога складається з трьох частин, і одну з них буде відведено самохідним артилерійським установкам Archer - для їх передачі потрібна додаткова підготовка. Шведський прем'єр Ульф Крістерссон доручив провести саме таку підготовку.

Загальний обсяг допомоги Україні з боку Швеції з лютого 2022 року без урахування останнього пакета вже перевищив EUR900 млн, з них понад EUR570 млн – військова підтримка.