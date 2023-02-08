США планують продати Польщі озброєння на суму близько $10 млрд, включно з РСЗВ HIMARS та боєприпасами для них. Про це повідомляє Bloomberg.

Агентство посилається на дані двох офіційних джерел, згідно з якими США мають намір у рамках угоди про продаж зброї на суму близько $10 млрд продати Польщі ракетні установки HIMARS із боєприпасами.

У цей пакет увійдуть ракети великої дальності ATACMS.

Ця угода є додатковою щодо раніше укладеної у 2019 році, яка також обумовлює постачання HIMARS (вони поки що до Польщі не доставлені).