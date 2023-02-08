Військове командування РФ ставить нереалістичні терміни та поспішає розпочати новий великий наступ для захоплення Донецької області, хоча їхня армія не має достатньої бойової потужності.

Про це повідомляється у огляді Інституту вивчення війни, аналітики якого розглянули оцінку міноборони Британії про те, що Кремль вже намагався провести наступальну операцію у січні, але отримав лише кілька сотень метрів території.

Зазначається, що повільні темпи пояснюються нестачею боєприпасів у Росії та браком маневрених підрозділів, необхідних для успішного та швидкого наступу. Експерти впевнені, Росія навряд чи наростить бойову міць, необхідну для суттєвого впливу на результат війни, у той час як військове командування продовжує вимагати нереалістичного та масштабного просування.

"Російське керівництво знову планує рішучий наступ на основі помилкових припущень щодо своїх військових можливостей і не має бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції", - наголосили в Інституті вивчення війни.

Окрім цього, аналітики спостерігали, як РФ сигналізувала про підготовку до наступу на початку 2023 року та дійшли висновку, що час і простір можуть перешкодити стрімким і широкомасштабним просуванням Росії, оскільки наближається весна, яка є непридатною для маневреної війни.