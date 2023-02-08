Німецькі танки Leopard 2 A6 прибудуть в Україну наприкінці березня, повідомила пресслужба посольства Німеччини.

"Наступні конкретні кроки в нашій підтримці України: міністр оборони (Борис – ІФ-У) Пісторіус поспілкувався сьогодні в Україні, зокрема, з президентом Володимиром Зеленським та своїм колегою Олексієм Резніковим. Бойові танки Leopard 2 A6 з Німеччини будуть наприкінці березня", - повідомляється у мікроблозі Твіттер посольства.

Як повідомлялося, канцлер ФРН Олаф Шольц оголосив про рішення німецького федерального уряду передати Україні 14 бойових танків "Leopard-2 А6" із запасів Бундесверу.