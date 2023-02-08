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Президент України Володимир Зеленський подякував американському колезі Джозефу Байдену за слова підтримки Україні в Конгресі, а американський народ за солідарність.

"Дякую американському президенту за потужні слова підтримки Україні під час звернення до нації. Високо цінуємо та вдячні за лідерство США у допомозі Україні, за солідарність всього американського народу", - написав Зеленський у мікроблозі Твіттер вранці в середу.

Український лідер зазначив, що "наші цінності – єдині, наша спільна мета – перемога".

Зеленський заявив, що Україна вільно обирає своє майбутнє.

"Так є. І так буде!", - наголосив український лідер.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у своєму щорічному посланні до Конгресу пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
ForUm

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