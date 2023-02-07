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Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням Тбіліського міського суду у справі Міхеіла Саакашвілі та вважає, що влада Грузії має припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином, повідомила пресслужба відомства.

"Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням Тбіліського міського суду відхилити клопотання захисту громадянина України Міхеіла Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров'я", - йдеться в повідомленні пресслужби МЗС, поширеному у вівторок.

Як констатується в повідомленні, суд не взяв до уваги висновок лікарів про тяжкість захворювання Саакашвілі і відмовив у переведенні його за кордон для лікування.

"Влада Грузії має негайно припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином, гарантувати дотримання його прав та передати його Україні", - йдеться в повідомленні.

"МЗС України продовжуватиме захищати інтереси громадянина України Міхеіла Саакашвілі, який має бути звільнений", - наголошує пресслужба МЗС України.

 
ForUm

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