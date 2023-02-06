У Польщу прибув перший танк Leopard 2, який Канада відправила Україні у рамках нового пакету військової допомоги.

"Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми безоплатно передали Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками ми скоро почнемо навчати Збройні сили України користуватися цією технікою", - повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.

За її словами, Канада продовжить підтримувати Україну у боротьбі з агресією Російської Федерації.