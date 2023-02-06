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Втрати російської армії за добу в Україні становили 870 одиниць о/с, 11 танків, 10 бронемашин, 5 артсистем, 1 РСЗВ і 13 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 06.02.23 орієнтовно склали особового складу - близько 132160 (+870) осіб ліквідовано, танків - 3231 (+11) од, бойових броньованих машин ‒ 6415 (+10) од, артилерійських систем – 2231 (+5) од, РСЗВ – 461 (+1) од., засоби ППО ‒ 227 (+0) од., літаків - 294 (+0) од., гелікоптерів – 284 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0), крилаті ракети – 796 (+0), кораблі/катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5104 (+13) од., спеціальна техніка – 203 (+0)", – йдеться у ранковому зведенні в понеділок.
ForUm

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