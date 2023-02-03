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Представники Білого дому спростували повідомлення, що з'явилися раніше в ЗМІ, про те, що директор ЦРУ Вільям Бернс від імені президента США Джо Байдена пропонував Росії зберегти контроль над п'ятою частиною території України в обмін на припинення бойових дій.

Як повідомляє видання Newsweek, заступник прессекретаря Ради національної безпеки Білого дому Шон Девітт заявив, що ця інформація "не відповідає дійсності" і що ЦРУ скаже те саме.

Представник ЦРУ також повідомив виданню, що твердження про таємну поїздку Бернса до Москви в січні та мирну пропозицію від імені Білого дому були "повністю неправдивими".

Раніше швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) повідомила з посиланням на високопоставлених німецьких іноземних політиків, що в середині січня Бернс надав Києву та Москві мирний план, який покладе край війні, що розпочалася, коли Путін вторгся в Україну 24 лютого 2022 року. За даними газети, у пропозиції пропонувалося "близько 20% території України" - що приблизно дорівнює площі Донбасу.

Повідомлялося, що і Україна, і Росія відкинули цю пропозицію. Україна відхилила пропозицію, "бо вони не хочуть, щоб їхню територію було розділено", тоді як російські офіційні особи заявили, що вони "в будь-якому разі виграють війну в довгостроковій перспективі", повідомляла NZZ.
ForUm

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