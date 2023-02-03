Президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив про прибуття до Києва для участі у 24-му саміті ЄС-Україна, що відбудеться у Києві у п'ятницю.

"Повернувся до Києва на саміт ЄС-Україна за участю голови Європейської комісії (ЄК) Урсули фон дер Ляєн, президента України Володимира Зеленського та голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Наша рішучість не слабшає. Ми підтримуватимемо вас на кожному етапі вашого шляху до ЄС", - написав він у твіттері.