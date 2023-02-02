Развитие канала на Ютубе невозможно без просмотров. Получить их достаточно сложно из-за высокой конкуренции, особенно для новичков. Однако есть несколько вариантов решения этого вопроса. Например, накрутка просмотров Ютуб, использование специальных программ для взаимного выполнения заданий.

Многие сервисы для накрутки позволяют купить просмотры в Ютуб по низкой цене. Особенно это касается платформ, где доступны пакетные предложения. Так можно выбрать оптимальный вариант в зависимости от имеющегося бюджета.

Для чего стоить купить просмотры на видео Ютуб

Основные причины, по которым нужно задумываться над покупкой просмотров:

Развитие популярности канала. Посетители будут уверены, что вы создаете качественный контент, ведь большое количество просмотров говорит о доверии зрителей.

Повышение шансов выйти на достойные позиции в топовых подборках видео.

Возможность монетизировать канал и получать прибыль от рекламы. Рекламодатели заинтересованы в каналах, ролики которых набрали более 4000 часов на просмотрах.

Автоматическая реклама со стороны Ютуб и попадание в тренды.

Ниже мы собрали список сервисов, где вы сможете купить просмотры на Ютуб.

Топ-8 🏆 сайтов, где доступна накрутка просмотров в Ютуб и других социальных сетях

Рассмотрим несколько сайтов, где доступна накрутка просмотров Ютуб.

Удобный сервис, где вы можете заказать различные услуги для раскрутки своих аккаунтов. В том числе и купить просмотры в YouTube в нужном количестве. Доступно сразу несколько тарифных планов – эконом, стандарт и премиум. Сайт предоставляет гарантии от аннулирования заказанных услуг. Если работа по тем или иным причинам не была выполнена в полном объеме, недостача будет компенсирована заказчику.

Важное преимущество – купить просмотры YouTube для своего проекта можно без регистрации и с гарантией на все услуги. Достаточно указать ссылку на нужный канал и произвести оплату. Это гарантирует безопасность личных данных – никакая информация для доступа к аккаунту никому не передается.

Преимущества сервиса для раскрутки YouTube:

Квалифицированная помощь для пользователей со стороны службы поддержки. Саппорт на сайте работает круглосуточно. Если вы столкнетесь с теми или иными проблемами, или у вас возникнут вопросы по поводу заказа услуги, вы сможете быстро связаться с поддержкой. Предоставление гарантий. Каждый заказчик на сайте получает гарантию на качество услуг в течение 30 дней с момента выполнения. В рамках этого срока все выявленные проблемы и недоработки будут устранены бесплатно. Достижение поставленного результата. Специалисты постоянно совершенствуют алгоритмы, чтобы накрутка проходила более эффективно. Это позволяет на 100% добиваться поставленного результата. Простой заказ через сайт. Вы можете купить просмотры в Ютуб всего за пару минут. Наличие функции поиска для быстрого выбора нужной услуги.

На сайте LikesID накрутка просмотров Ютуб доступна в разных пакетных предложениях:

500 – 1, 99 доллара;

1000 – 3,49 долларов;

3000 – 10,49 долларов.

Есть и другие пакеты, поэтому вы можете выбрать вариант в зависимости от требуемого количества просмотров YouTube и стоимости услуг. Здесь доступны и другие методы раскрутки канала Ютуб – от комментариев до подписок.

🏅 SocialBoss.org

На этом англоязычном сайте вы также можете купить накрутку просмотров Ютуб. Для заказа услуги не нужно регистрироваться в системе, продвижение происходит по электронной почте – максимально быстро и комфортно. Сайт работает на английском языке, но за счет простого и интуитивно понятного интерфейса вы легко сможете купить нужную услугу.

Среди преимуществ можно выделить большое количество услуг. Здесь доступна накрутка просмотров YouTube. Полезным сайт будет и для раскрутки других соц сетей – здесь продаются лайки, комментарии, подписки и пр. Все действия проводятся с учетом выбранной геолокации (Украина, Европа, Мир).

Чтобы купить просмотры на YouTube видео с помощью сервиса, необходимо:

Подобрать подходящий пакет для продвижения Ютуб канала. Как и в случае с первым сервисом, стоимость будет зависеть от количества просмотров. 500 обойдутся в 4,49 доллара, 3000 будут стоить 18,99 долларов. Предоставить детали будущего заказа. После выбора пакета вы перейдете на страницу, где необходимо указать ссылку на канал YouTube и прочую информацию. Также здесь проводится оплата – вы можете перевести нужную сумму с кредитной или дебетовой карты. Подождать когда запустится накрутка. Специалисты сервиса приступают к работе, как только прошла оплата.

⭐️ PromoApibosa

PromoApibosa много лет подряд предоставляет услуги по продвижения коммерческих и личных аккаунтов в социальных сетях. Здесь вы сможете купить просмотры Ютуб дешево в необходимом количестве. Задание запускается через 2-24 часа после прохождения модерации заказа.

стоимость 1000 просмотров – от 6 долларов;

скорость – от 1000 до 7000 в сутки.

⭐️ SocialBost

Socialboster – это автоматическая платформа по раскрутке в интернете. На выбор есть большое количество социальных сетей и сервисов (Instagram, Telegram, Shazam, Apple Music и пр.). Покупка просмотров Ютуб доступна в нескольких пакетах (быстрая накрутка, мгновенная, пользователи из США и пр.).

Стоимость услуги напрямую зависит от выбранного пакета и количества. Так, купить реальные просмотры Ютуб 250 штук в категории «боты хорошего качества с гарантией» вы сможете за 4,46 доллара.

Пользователи сообщают о том, что часто заказы зависают в режиме ожидания и не выполняются по нескольку дней с момента оплаты. Также отсутствует возможность возврата денег после списаний средств за просмотры на YouTube.

⭐️ Jetinsta

Jetinsta – это сервис масслайкинга, массфоловинга, отписок. В отличие от других подобных сайтов, здесь привлекают не ботов, а живых пользователей. На платформе отсутствует тестовый период. За счет многофункциональности сайт подойдет для продвижения Ютуб канала и других социальных сетей.

Учитывайте, что здесь пополнить счет вы сможете минимум на 5 долларов вне зависимости от типа заказываемых услуг. Также программа не предоставляет отдельную услугу покупки просмотров.

⭐️ UlikeFarm

Сайт специализируется именно на продвижении каналов и видео на Ютуб. Здесь можно заказать следующие услуги:

просмотры видео. Вы можете купить живые просмотры Ютуб и указать необходимое время удержания.

лайки и дизлайки на видео;

привлечение подписчиков.

Еще одна особенность – возможность бесплатного продвижения YouTube. Для этого нужно будет собрать определенное количество баллов за те или иные действия.

Некоторые пользователи жалуются на то, что указанная на сайте цена не соответствует действительности, так как при проведении платежа списывается дополнительная комиссия. Еще один отмеченный минус – заявленные результаты не соответствуют действительности. То есть накрутка просмотров может быть безрезультативной.

⭐️ Unu.im

Немного не классический сервис для продвижения вашего канала на Ютуб. Это биржа микрозадач, где вы сможете выбрать исполнителя и назначить на него определенное задание, например, просмотры на Ютуб. Здесь низкие цены, но накрутка в YouTube потребует времени.

Изначально вам нужно будет пройти регистрацию, далее создать проект и дождаться исполнителей. С каждым пользователем нужно работать в ручном режиме. Если вам нужно накрутить даже 100 просмотров на видео, процесс займет много времени. Также сложно рассчитывать бюджет, который потребуется для достижения определенных показателей.

⭐️ Boosted

Платформа предоставляет разнообразные SMM услуги, что позволяет каждому найти то, что нужно, чтобы обеспечить успешное продвижение в социальной сети. Доступна накрутка просмотров на Ютуб от пользователей из разных стран. Есть несколько категорий – от стандарта до премиум. От типа услуги и зависит цена. Например, 250 просмотров реальных пользователей с удержанием (класс «люкс) стоят около 15 долларов.

Чтобы заказать просмотры на YouTube видео, нужна регистрация на сайте. Также учитывайте, что стоимость услуг может оказаться достаточно завышенной для новичков.

Где купить просмотры в Ютубе, чтобы накрутка не привела к блокировке

Накрутка в Ютуб с развитием различных сервисов стала вполне реальной. Если правильно подобрать сайт и сотрудничать только с проверенными компаниями, процесс будет максимально безопасен и не приведет к бану.

Чтобы не ошибиться с выбором сервиса, где вы сможете купить просмотры на YouTube дешево, обращайте внимание на следующие нюансы:

✔️ Гарантии для покупателя. Платформа должна предоставлять заказчикам гарантийные обязательства. Например, если по тем или иным причинам услуга не будет выполнена в полном объеме, заказчик должен вернуть вложенные средства. ✔️ Несколько пакетов услуг. Хорошая программа по продвижению предложит вам различные пакетные предложения. В итоге вы сможете подобрать для себя вариант с подходящей стоимостью и необходимым количеством. Такие сайты подходят для использования и начинающим, и профессиональным блогерам. ✔️ Конфиденциальность. Важно, чтобы сервис по продвижению не требовал от вас конфиденциальные данные аккаунта (логин и пароль). Вы можете указать только ссылку на канал, а также ввести адрес электронной почты. Любая другая требуемая информация может привести к потере доступа к вашим видео.

Выбор сервиса, где вы сможете купить просмотры на видео Ютуб – это один из ключевых факторов, который будет влиять на качество раскрутки ролика. Вам важно ответственно подходить к выбору, оценивая все имеющиеся плюсы и минусы.

Как купить просмотры Ютуб с удержанием и улучшить эффект от накрутки

Развитие канала YouTube невозможно только за счет покупки просмотров, важно обеспечить комплексный подход к данному процессу. Успех раскрутки будет зависеть от качества видео, используемых инструментов, особенностей выбранной маркетинговой стратегии. Перед тем, как купить просмотры на YouTube, выполните несколько подготовительных шагов на своем канале:

пропишите теги в описании видео YouTube, которые помогут зрителям находить его в поиске;

сделайте привлекательную и цепляющую заставку для Ютуб канала, которая заинтересует зрителя;

снимайте только качественные ролики – важно не только видео высокого качества, но и чистый звук без посторонних шумов;

обеспечьте интересную подачу контента. Перед публикацией на YouTube просмотрите видео самостоятельно и убедитесь, что отсутствуют сложные и непонятные фрагменты;

обеспечьте постоянную публикацию видео на своем Ютуб канале. Желательно создать контент-план, который вы будете строго соблюдать.

📣 Заключение

Вы всегда можете купить просмотры на YouTube в нужном количестве. Например, наLikesID.com доступно и 500 просмотров для начинающих каналов, и 50000 тысяч для уже развитых страниц. Накрутка в Ютуб – это хорошая возможность привлечь внимание к вашему аккаунту. Всегда выбирайте тот сервис по продвижению, который способен удовлетворить ваши потребности по подходящей цене. Не гонитесь за дешевыми просмотрами на видео YouTube, такие платформы часто не выполняют свои обязательства перед вами.

При этом только на просмотрах получить популярность не получится. Вы должны задуматься о выпуске качественного и интересного видео для YouTube. Только так накрутка даст результаты и на вашу страницу начнут приходить реальные пользователи Ютуб. Плюс большинства сервисов по продвижению – они предлагают комплексные услуги. Простыми словами, здесь же вы сможете в дальнейшем заказать подписчиков, комментарии и многое другое.