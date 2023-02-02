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На місці ракетного удару РФ по Краматорську, внаслідок якого зруйновано житловий будинок, виявлено тіла 2-х загиблих та 8-ми поранених, працюють усі служби, йде розбір завалів та тимчасове переселення людей, повідомив президент України Володимир Зеленський

"Житловий будинок, ракетний удар. Загинули і перебувають під завалами мирні люди... Відомо про двох загиблих та восьми поранених у Краматорську... На місці працюють усі необхідні служби, здійснюється тимчасове переселення людей, надається перша медична допомога, розбирають завали", - повідомив президент у своєму телеграм-каналі.

Він висловив співчуття рідним та близьким загиблих, а також наголосив, що винних у трагедії буде знайдено та покарано.

"Пощади вони не заслуговують", - заявив він.

"Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує з абсолютним злом. І яка має його подолати, щоб звести до нуля ймовірність повтору подібних трагедій", - додав президент.
ForUm

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