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Влада Росії готується до максимальної ескалації війни проти України. Це може статися найближчими тижнями.

Про це в інтерв'ю Sky News заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. За його словами, штурм можуть приурочити до річниці початку повномасштабної війни.

"Росія готується до максимальної ескалації. Вона збирає все можливе, проводить навчання та тренування. Ми розуміємо, що все на столі... Я можу сказати, що ми не відкидаємо жодного сценарію в найближчі два-три тижні", - підкреслив Данілов.

Він також не виключив, що загарбники можуть розпочати наступ на Україну з півдня, сходу та півночі, як це було 24 лютого 2022 року. Наразі українські захисники готуються до всіх можливих сценаріїв і цього разу мають значно більшу підтримку з боку партнерів, ніж рік тому. Данілов сказав, що приблизно половина з понад 320 тисяч солдатів, яких мобілізували в Росії, братиме участь у новому масштабному наступі.

"Ми пройшли через великий складний період, але я впевнений, що головні бої ще попереду, і вони відбудуться цього року протягом двох-трьох місяців. Це будуть визначальні місяці у війні", - підсумував він.
ForUm

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