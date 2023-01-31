Одной из самых привлекательных и комфортных стран для отдыха, жизни и ведения бизнеса являются Объединенные Арабские Эмираты. Там есть возможность реализовать свои стартапы в свободных от налогов экономических зонах или устроиться на работу и получать высокую зарплату, пользуясь теми же благами, что и коренное население.

Именно поэтому иностранцы все чаще задумываются о переезде в ОАЭ. Однако чтобы жить на территории Эмиратов больше 90 дней, необходимо получить вид на жительство, другими словами резидентскую визу.

Как получить ВНЖ в ОАЭ

В законодательстве страны указано, что ВНЖ в Арабских Эмиратах можно получить:

при заключении брака с гражданином ОАЭ;

при трудоустройстве;

обладая каким-либо талантом или будучи специалистом, в котором нуждается страна;

приехав в страну в качестве фрилансера, который зарабатывает от $4 000 в месяц;

поступив в университет ОАЭ;

путем инвестиций в экономику страны или покупки недвижимости.

Капиталовложения в бизнес или недвижимость — самый востребованный способ получить ВНЖ среди иностранцев, которые решились на переезд. Стать обладателям статуса на 10 лет можно, выбрав один из вариантов, которые предлагает инвестиционная программа.

Вариант 1. Покупка недвижимости на сумму от $545 000. Можно купить как жилые, так и коммерческие объекты во freehold-зонах, а также недостроенное жилье в девелоперских проектах, которые утвердило правительство.

Вариант 2. Капиталовложения в инвестиционный фонд ОАЭ. Минимальный порог инвестиций — $2 720 000. Инвестор получает визу на 10 лет.

Вариант 3. Создание компании или партнерства с уже существующей компанией с уставным капиталом как минимум $2 720 000.

Вариант 4. Депозит в банке на сумму от $2 720 000.

Вложив в экономику или недвижимость меньшую сумму можно получить визу резидента на 2,3 или 5 лет,.

ВНЖ ОАЭ за инвестиции: подробности программы

Условия программы получения ВНЖ за инвестиции содержат несколько важных нюансов, с которыми необходимо ознакомиться:

в некоторых случаях средства для инвестиций можно взять в кредит;

инвестиции, перечисленные выше, являются возвратными;

визу резидента можно продлевать неограниченное количество раз;

виза на 10 лет позволяет проживать в Эмиратах минимальный срок, то есть можно одновременно жить у себя на родине и вести бизнес в ОАЭ;

статус резидента ОАЭ позволяет перевести в страну своих родственников, например, жену, детей и родителей.

Резиденты страны имеют почти такие же права, как и граждане государства. Главные преимущества ВНЖ в ОАЭ — это возможность отдавать своих детей в местные школы и вузы, получить медицинскую страховку, открывать счета в местных банках, без виз путешествовать по более, чем 150 странам мира, а также открыть долгосрочную визу в США по упрощенной процедуре.

Покупка недвижимости в ОАЭ

ВНЖ ОАЭ при покупки недвижимости выдают на разный срок — все зависит от суммы, которую готов потратить иностранец. Резидентская виза на 3 года выдается за приобретение жилого или коммерческого объекта в Дубае стоимостью от $205 000. Недвижимость должна быть достроенной и располагаться во фрихолд-зоне. Если объект куплен в ипотеку, необходимо выплатить банку половину стоимости имущества.

Визу сроком на 5 лет выдают за покупку недвижимости в Дубае стоимостью от $545 000. Недвижимость должна оставаться в собственности не менее трех лет. Чтобы получить ВНЖ в ОАЭ при покупке недвижимости, минимальный ежемесячный доход инвестора должен составлять как минимум $2 720 000. При переезде членов семьи резидент выступает спонсором и должен доказать, что имеет достаточно средств, чтобы обеспечить своих близких: не менее $1 090 в месяц.



Требования к инвесторам

Иностранец, который претендует на ВНЖ, должен быть старше 21 года. Обязательное условие — отсутствие судимостей. Кроме того, необходимо будет пройти проверку на благонадежность (Due Diligence) и отсутствие тяжелых инфекционных заболеваний.