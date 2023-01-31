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За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, будь-які мирні переговори мають бути обумовлені виведенням Росією її військ з території України

Про це Шольц сказав на пресконференції з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Крім того, не може бути жодного укладеного миру з Росією за спиною українців, заявив Шольц.

Німецький канцлер додав, що із президентом Бразилії у нього існує чітка спільна позиція: "Ми обидва засуджуємо російське вторгнення".

З іншого боку, Лула чітко відкинув надії на поставку в Україну боєприпасів для зенітних установок Gepard або для танків Leopard. 

"Бразилія не зацікавлена ​​в передачі боєприпасів для українсько-російської війни. Бразилія – країна миру. І тому Бразилія не хоче брати участь у цій війні, навіть опосередковано", – сказав він на спільній пресконференції.

 
ForUm

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