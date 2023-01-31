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Армія РФ перекинула до Білорусі нові військові підрозділи для підготовки. Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою.

За словами Демченка, на території Білорусі зараз тривають авіаційні навчання, які мають закінчитися 1 лютого.

"Зараз поряд з нашим кордоном працівники Держприкордонслужби не спостерігають переміщення ні військової техніки, ані особового складу цих підрозділів - вони переважно перебувають на тих військових полігонах, які "люб'язно" надає Білорусь", - заявив він.

Як повідомив спікер ДПСУ, всього в Білорусі перебуває близько дев'яти тисяч російських військовослужбовців.

"Раніше ми фіксували дещо більшу їхню кількість. Але ті підрозділи, які вже пройшли навчання, були переведені назад на територію РФ для того, щоб надалі перекинути (їх - ред.) на напрямки, де ведуться бойові дії, а на територію Білорусі зайшли нові підрозділи для проведення цих навчань та, власне, підготовки", - розповів Демченко.
ForUm

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