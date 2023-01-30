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Російські окупанти в неділю обстріляли Херсонський порт, у результаті цього пошкоджено два іноземні судна і стався витік нафтопродуктів у Дніпро, повідомила пресслужба обласної державної адміністрації.

"Нещодавно російська армія атакувала Херсонський порт. Через ворожі обстріли пошкодження отримали два судна, що належать іноземним компаніям", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російським снарядом пробитий корпус і місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро.

"Наразі силами екіпажу судна вдалося локалізувати вилив нафтопродуктів", - додали в обладміністрації.
ForUm

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