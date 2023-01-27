Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов натякнув, що Україні можуть надати багатофункціональний легкий винищувач F-16. Очільник РНБО опублікував відповідне відео на своїй сторінці у Facebook "Незабаром в небі України", — написав він. На відео — короткий ролик з відео польотів винищувачів F-16 та українською написані технічні характеристики цих літаків. Відео супроводжує українська пісня "Гей, соколи".

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