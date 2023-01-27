також у роздiлiПолiтика
Данілов натякнув на передачу Україні F-16
Тищенка виключили з фракції "Слуга народу" за Таїланд 8
Польща надасть Україні ще 60 танків 12
МЗС: Голокост є трагічною сторінкою історії світу і України 10
Кирилл Тимошенко понесет ответственность за сотрудничество с ОПЗЖ? В сети вспомнили скандалы с экс-замом Ермака 26
Канада може приєднатись до танкової коаліції 13
Виробник винищувачі F-16 зробив важливу заяву по Україні 43
Залужний обговорив з Міллі пакет допомоги 12
Є докази, які говорять, що банкір Кірєєв працював на Росію, - експерт 33
СБУ виявила найбільшу за час війни мережу навідників у Дніпрі, - експерт 38
РНБО запровадила санкції проти священиків РПЦ 20
Євросоюз вже допоміг Україні на 50 млрд євро 12
Заступник ОП Тимошенко написав заяву на звільнення 19
Макрон назвав три умови постачання танків в Україну 32
Джонсон знову приїхав в Україну до Зеленського 24
Польща хоче створити міжнародну коаліцію для допомоги Україні танками 23
Марокко відправило Україні танки Т-72 24
США визнали ПВК "Вагнера" злочинною організацією 47

Рада Європейського Союзу продовжує економічні санкції проти Російської Федерації через військову агресію РФ проти України на шість місяців, до 31 липня 2023 року. Про це сказано у пресрелізі Ради ЄС у п'ятницю, 27 січня.

Рада вирішила продовжити на шість місяців, до 31 липня 2023 року, обмежувальні заходи щодо окремих секторів економіки РФ. У пресрелізі вказано, що санкції, вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року через неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України.

"Наразі вони складаються з широкого спектра галузевих заходів, включаючи обмеження торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, доступ до SWIFT кількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем каналів дезінформації", - сказано у заяві.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

7