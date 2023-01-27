Рада Європейського Союзу продовжує економічні санкції проти Російської Федерації через військову агресію РФ проти України на шість місяців, до 31 липня 2023 року. Про це сказано у пресрелізі Ради ЄС у п'ятницю, 27 січня.

Рада вирішила продовжити на шість місяців, до 31 липня 2023 року, обмежувальні заходи щодо окремих секторів економіки РФ. У пресрелізі вказано, що санкції, вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року через неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України.

"Наразі вони складаються з широкого спектра галузевих заходів, включаючи обмеження торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, доступ до SWIFT кількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем каналів дезінформації", - сказано у заяві.