Зношування підвіски, з одного боку, відбувається непомітно для водія, а з іншого — має сильний негативний вплив на його технічний стан та безпеку водіння. Вважається, що проблемна підвіска завжди знижує керованість і дається взнаки характерними шумами, але так себе проявляють тільки амортизатори. У той час як дефекти опор амортизаторів або шарнірів кермових тяг часто можуть бути виявлені тільки під час демонтажу. Тому так важливо не довіряти своїм відчуттям, які кажуть, що з авто все гаразд, а проводити регулярну діагностику у автосервісі і купувати надійну стійку стабілізатора Ланос в перевірених інтернет-магазинах.

Перевірка опори амортизаційної стійки

Ця опора з'єднує кузов із ходовою частиною і повинна обертатися, щоб забезпечити необхідні рухи стійці. У більшості автомобілів опора амортизатора гумометалева, що робить її одночасно міцною і еластичною. Обертання забезпечує підшипник у центрі. На необхідність перевірки опори насамперед вказує хрускіт, що чується під час проходження поворотів. Щоб перевірити стійку, доведеться зняти її. На автомобілях різної конструкції можуть знадобитися різні операції з демонтажу, тому краще довірити перевірку фахівцю.

Діагностика кермової тяги

Наконечники кермової тяги деформуються часто і непомітно, порушуючи геометрію осі. Чим гірше дороги, якими пересувається автомобіль, тим частіше потрібна перевірка. Неакуратне водіння, часті наїзди на бордюр, ями – все це викликає відхилення, які може помітити лише досвідчений автомеханік. Прислухайтеся до його рекомендацій замінити наконечники, адже це заощадить ваші гроші на набагато серйозніший ремонт ходової.

Як вибрати запчастини для заміни

Опори амортизаторів і наконечники кермової тяги не найдорожчі деталі підвіски, проте їхній стан впливає на всю ходову систему. Якщо їх треба міняти, краще робити це вчасно і не заощаджувати на якості, щоб зберегти всю ходову. На маркетплейсі Avto.pro можна купити нові запчастини найкращої якості — саме такі, як поставляються на конвеєр виробника. Такі запчастини коштують дорожче за інші, але ідеально стануть на місце зношених у будь-якому автомобілі будь-якої марки. Також можна підібрати вироби аналогових виробників за ліцензією, але навіть матеріали, з яких виготовлена ліцензована деталь, можуть відрізнятися у різних виробників. Така аналогова деталь зношуватиметься швидше, ніж оригінальна, тому регулярна перевірка її стану ще важливіша.