Збройні сили Канада розглядають можливість надання Україні деякої кількості німецьких основних бойових танків Leopard 2. Наразі канадські військові вивчають точну кількість машин, яку вони в змозі передати українським військовим.

Про це пише канадське видання Ottawa Citizen з посиланням на власні джерела.

У середу, 25 січня, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо сказав, що поки що не може зробити будь-яку заяву щодо надання танків Україні.

При цьому глава канадського уряду підкреслив, що країна завжди намагається зробити якомога більше в питанні підтримки України.

Видання зазначає, що канадські військові розглядають можливість використання своїх транспортних літаків С-17 для перекидання танків Leopard 2 до Польщі. Звідти бойові машини будуть доставлені в Україну.

Повідомляється, що на озброєнні ЗС Канади перебувають 111 танків Leopard 2 різних модифікацій. Частина з них призначені для навчання танкових екіпажів.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, станом на 2021 рік на озброєнні Канади перебувало 82 танки Leopard 2: 42 модифікації 2А4 (тренувальні машини), 20 — 2А4М та 20 — 2А6М.