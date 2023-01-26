В результаті повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, українська економіка скоротилася більш ніж на 35%.

Як йдеться у звіті ООН, через російське вторгнення щомісячний дефіцит бюджету України оцінюється в 5 млрд доларів.

На думку економістів ООН, хоча в 2023 році Європейський Союз планує виділити 18 млрд євро на економічну підтримку України, цього може бути недостатньо.

"Перспективи української економіки в 2023 і 2024 роках дуже невизначені і будуть залежати від багатьох факторів, зокрема, від припинення бойових дій і початку відновлювальних робіт", — зазначають економісти, пише "УНІАН".

"Економіка України скоротилася на більш ніж 35% у 2022 році через масове руйнування інфраструктури, зокрема залізничного та інших сполучень із сусідніми країнами, дорожньої мережі та мостів. Порушено виробничу і торговельну діяльність, є великі втрати робочої сили через міграцію або призов до армії", - йдеться у звіті.