У ніч проти четверга українські військові знищили всі 24 дрони типу "Shahed-136/131", повідомляютьПовітряні Сили ЗСУ.

"У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Пуски ударних БПЛА здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними противник застосував 24 "шахеди", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Зазначається, що "переважна кількість дронів-камікадзе знищена в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".