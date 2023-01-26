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За добу українські військові знищили близько 780 одиниць особового складу армії агресора, 14 танків, 2 РСЗВ, 27 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.23 орієнтовно склали особового складу - близько 123860 (+780) осіб ліквідовано, танків - 3175 (+14) од, бойових броньованих машин ‒ 6334 (+27) од, артилерійських систем – 2169 (+15) од,, РСЗВ – 452 (+2) од, засоби ППО – 220 (+0) од, літаків – 292 (+2) од, гелікоптерів – 282 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1908 (+6), крилаті ракети – 749 (+0), кораблі /катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4986 (+19) од., спеціальна техніка – 195 (+1)", - сказано у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Дані уточнюються.
ForUm

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