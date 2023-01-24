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Захисники України відправили до пекла новую партію рашистів. Так, за минулу добу вони ліквідували майже 700 окупантів.

Генштаб Збройних Сил України повідомляє про нові втрати Росії в України. Відомо, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 січня 20223 року орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 122 тис 170 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3152 (+2) одиниці,
  • бойових броньованих машин ‒ 6284 (+8),
  • артилерійських систем – 2148 (+2),
  • РСЗВ – 448 (+1),
  • засобів ППО ‒ 220,
  • літаків – 289 (+2),
  • гелікоптерів – 281 (+4),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1897 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 749,
  • кораблів /катерів ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8),
  • спеціальної техніки ‒ 194 (+1).
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