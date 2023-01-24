Захисники України відправили до пекла новую партію рашистів. Так, за минулу добу вони ліквідували майже 700 окупантів.

Генштаб Збройних Сил України повідомляє про нові втрати Росії в України. Відомо, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 січня 20223 року орієнтовно склали: