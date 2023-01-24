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Євросоюз уже виділив Україні військову, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу майже на 50 млрд євро, схвалено додаткову військову допомогу на 500 млн євро, і держави союзу мають намір продовжувати підтримку Києва, повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Можу вам сказати, що ми продовжимо нашу підтримку України", - заявив високий представник ЄС із закордонних справ після завершення засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС у понеділок у Брюсселі, на якому міністри держав-членів обговорювали допомогу українським збройним силам.

"Сьогодні ми досягли політичної угоди щодо сьомого траншу військової допомоги на додаткові 500 млн євро та ще за заходами на 45 млн, щоб українські солдати змогли отримати підготовку в рамках нашої місії військової підтримки", - продовжив Боррель.

Керівник європейської дипломатії відзначив підготовку саміту ЄС-Україна 3 лютого, "першого саміту відтоді, як Україна отримала статус кандидата" на вступ до Євросоюзу.
ForUm

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