Президент Франції Еммануель Макрон не виключає можливість почати поставки основного бойового танка Leclerc Україні. Про це він заявив в Парижі.

"Що стосується "Леклерків", я попросив міністра збройних сил попрацювати над цим. Ніщо не виключено, і це дійсно вітається колективно", – заявив Макрон.

При цьому французький лідер назвав три умови, за яких така поставка може здійснитися:

передача Україні танків Leclerc не повинна спричинити ескалацію конфлікту;

поставка повинна стати "реальною і ефективною підтримкою" Україні;

передача танків Україні не повинна послабити обороноздатність самої Франції.