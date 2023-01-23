Президент Франції Еммануель Макрон не виключає можливість почати поставки основного бойового танка Leclerc Україні. Про це він заявив в Парижі.
"Що стосується "Леклерків", я попросив міністра збройних сил попрацювати над цим. Ніщо не виключено, і це дійсно вітається колективно", – заявив Макрон.
При цьому французький лідер назвав три умови, за яких така поставка може здійснитися:
- передача Україні танків Leclerc не повинна спричинити ескалацію конфлікту;
- поставка повинна стати "реальною і ефективною підтримкою" Україні;
- передача танків Україні не повинна послабити обороноздатність самої Франції.
Танки Leclerc вважаються одними з кращих на сьогоднішній день, але через їх малу кількість питання їх поставки в Україну серйозно ніколи не обговорювалося, пише "УНІАН".
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