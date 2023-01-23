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Президент Франції Еммануель Макрон не виключає можливість почати поставки основного бойового танка Leclerc Україні. Про це він заявив в Парижі.

"Що стосується "Леклерків", я попросив міністра збройних сил попрацювати над цим. Ніщо не виключено, і це дійсно вітається колективно", – заявив Макрон.

При цьому французький лідер назвав три умови, за яких така поставка може здійснитися:

  • передача Україні танків Leclerc не повинна спричинити ескалацію конфлікту; 
  • поставка повинна стати "реальною і ефективною підтримкою" Україні;
  • передача танків Україні не повинна послабити обороноздатність самої Франції.

Танки Leclerc вважаються одними з кращих на сьогоднішній день, але через їх малу кількість питання їх поставки в Україну серйозно ніколи не обговорювалося, пише "УНІАН".
ForUm

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